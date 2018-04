Comores: Une délégation française en visite pour relancer le dialogue

Sept étudiants congolais, bénéficiaires d'un programme de formation et stage, ont… Plus »

On a des jeunesses qui souhaitent pouvoir s'engager dans la vie économique de leur territoire. Comment on peut être mieux armé, mieux outillé pour leur offrir un avenir meilleur ? Et c'est ça, je crois, qui préoccupe les populations en premier lieu ».

La révision du statut de l'île de Mayotte n'était pas à l'ordre du jour selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre français des Affaires étrangères : « Dans la vie concrète, des Mahorais, des habitants des îles, comment on peut faire en sorte qu'en terme de prise en charge sanitaire les réponses soient toujours plus efficientes ?

Son objectif est d'aborder les conséquences du mouvement social qui secoue Mayotte, le département français de l'archipel, depuis près deux mois autour de la relation entre la France et les Comores. Moroni avait durci le ton en refusant d'accueillir les expulsés de cette île et Paris avait suspendu l'octroi des visas diplomatiques, d'où l'arrivée de cet émissaire du quai d'Orsay.

