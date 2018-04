Congo-Brazzaville: Musique - Key Kolos en concert à Brazzaville

L'artiste rappeur congolais prestera, le 18 avril, à l'Institut français du Congo et annoncera, à cette occasion, la sortie officielle de son troisième album « l'Etoile filante », qui succède aux albums "Conseille ton ami", sorti en 2014, et "Héro national" en 2016.

Koukola Kennedi Franklie Lange, alias Key Kolos, est un musicien polyvalent et polyglotte. Il chante en lingala, kituba, lari et anglais. La conscientisation, l'éducation et la moralisation de masse sont ses chevaux de bataille. Il s'inspire des faits sociaux et éduque la jeunesse sur les thèmes qui minent la société, à savoir le banditisme et la prostitution.

Les chansons telles "True love" et "Don't touch", issues de « l'Etoile filante », tout comme "Mwana l'école" et autres mélodies tirées de ses deux précédents opus seront également jouées. La première partie de ce concert sera animée par les groupes tels que Street art, One Voice, Vybe unit.

Key Kolos est auteur-compositeur, il compte à son actif plus de cent cinquante titres et travaille en collaboration avec El Prod et KPM prod.

L'entrée est libre.