Afrique: Peine de mort – « Une lueur d'espoir » venue d'Afrique subsaharienne

M. Steve Cockburn, pour sa part, pense que les États doivent plus investir dans le système judiciaire, les forces de sécurité pour mieux endiguer la criminalité et toute forme de menace.

Sur le plan global, Amnesty International a recensé au moins 993 exécutions dans 23 pays en 2017, soit 4% de moins qu'en 2016 (où 1032 exécutions avaient été enregistrées) et 39% de moins qu'en 2015 (année où l'organisation avait relevé le chiffre le plus élevé depuis 1989 : 1634 exécutions.

Avant de préciser que le Nigéria est le pays de la région qui a prononcé le plus grand nombre de condamnation à mort et qui comptait le plus grand nombre de prisonniers sous le coup d'une sentence capitale à la fin de l'année. Les responsable de l'ONG ont fait savoir que plus de 2000 personnes sont aujourd'hui dans le couloir de la mort au Nigéria.

En plus de la Guinée, ajoute-t-il, le Kenya a supprimé le recours obligatoire à ce châtiment en cas de meurtre. Avant d'ajouter que le Burkina Faso et le Tchad ont également pris des mesures pour le supprimer en adoptant de nouvelles lois ou en déposant des projets de loi en ce sens.

