Burkina Faso: Saison chaude/ Dr Nana Thiombiano - « Il faut éviter les aliments pauvres en eau »

Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'article portant sur l'eau, en raison de la saison chaude et sèche que nous traversons. En effet, pendant la chaleur, notre organisme perd beaucoup d'eau par transpiration et ce, d'autant plus que nous ne sommes pas à l'abri du soleil.

L'eau est très importante, car elle constitue 60 à 70% de notre corps. Après l'oxygène, l'eau est le plus important pour la vie, car elle intervient dans les fonctions vitales du corps. Comme chacun peut le constater, si l'on bouche le nez même 1 minute, on se rend compte combien l'oxygène est vital. Lorsque l'on ne boit pas d'eau un seul jour, on se rend aussi compte que la vie est en danger.

L'eau est indispensable pour:

(1) le maintien du volume du sang et de la lymphe;

(2) la formation de la salive qui permet d'avaler les aliments (pour preuve, il est difficile, voire dangereux d'avaler un aliment plus ou moins sec, un aliment pas bien imbibé de salive, aussi lorsque la salive est insuffisante, une gorgée d'eau peut être salvatrice),

(3) la lubrification des articulations et des yeux,

(4) les réactions chimiques dans les cellules,

(5) l'absorption et le transport des nutriments,

(6) la transmission de l'influx nerveux,

(7) l'hydratation de la peau,

(8) l'élimination des déchets,

(9) la barrière contre les chocs (larmes, liquide amnitique, etc.),

(10) la régulation de la température du corps, etc.

Si l'on ne boit pas suffisamment, toutes ces fonctions ne sont pas bien assurées, la santé se détériore et partant, les performances de l'individu et de toute la communauté sont réduites, donc le développement humain durable est compromis. Par exemple, les capacités d'apprentissage, le rendement au travail, les relations interpersonnelles sont réduites et partant, la paix.

Il faut donc boire suffisamment chaque jour et ce, entre les repas, pour ne pas réduire la consommation en énergie, vitamines et minéraux. Il faut faire très attention, en particulier chez l'enfant dont le volume du ventre est assez limité et peut donc ne pas manger suffisamment pendant la chaleur pour couvrir ses besoins autres que l'eau. Beaucoup de parents disent que l'enfant a perdu l'appétit à cause de la chaleur.

C'est tout simplement que son ventre est plein d'eau. Pour résoudre ce problème, il faut encourager les enfants à boire des jus, mais limiter l'apport en énergie par le sucre à moins de 10% par jour.

Pour cela, il faut éviter les aliments pauvres en eau (pain, biscuits, fritures, sandwich sans légumes frais, jus trop sucrés, etc.). Il faut encourager les enfants à jouer à l'ombre et les établissements doivent aménager l'emploi de temps pour les activités d'éducation physique (jusqu'à 10h le matin et vers 16h les après- midis. Privilégier la natation entre 10h et 15h).

Les sources de l'eau sont: l'eau de boisson (eau de robinet, eau minérale, eau gazeuse, etc.); les aliments riches en eau: fruits (orange, pastèque, papaye, mandarine, raisin, avocat, etc.) et légumes frais (tomate, carottes, concombre, etc.), jus de fruits ou de légumes ou de légumineuses ou de céréales ou de tubercule (mangue, bissap, zoomkoom, hochata, jus de soja, etc.), bouillie, déguè, soupe, etc.

Quelques astuces pour boire suffisamment

1- Aromatiser l'eau de boisson avec des fruits (citron, tamarin, bissap, pain de singe, etc.) ou des légumes (carotte, tomate, piment, etc.) des herbes (menthe, persil, basilic, etc.), des céréales et épices (petit mil, riz, clou de giroffle, piment noir, etc).

Zoom Koom

Piler 1 bol de petit mil, nettoyer et laver.

Transformer en farine, ajouter les épices (clou de giroffle, piment noir) et mouiller. Laisser fermenter toute la nuit.

Ajouter 5l d'eau et consommer.

Jus de Bissap, de tamarin ou de pain de singe, gingembre : Utiliser 1 volume de concentré pour 5 volumes d'eau.

Jus de citron ou de carotte ou tomate ou concombre: 1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, ajouter quelques feuilles de menthe.

Jus de persil, de céleri: 1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, ajouter du piment ou du gingembre selon son goût.

Pour le sucre, utiliser 750g ou 1Kg maximum de sucre pour 1 litre.

2- Consommer des fruits et des légumes frais (6 par jour)

3- Ajouter des potages, des soupes de légumes, des smoothies (fruits ou légumes écrasés sans sucre ajouté) pendant le repas.

Quelques astuces pour réduire les pertes en eau:

Rester à l'ombre entre 10h et 15h.

Arroser les plantes le soir au lieu du matin, afin de rafraîchir l'environnement, pour ceux qui ont des plantes dans la cour.

Verser l'eau de rinçage dans la cour pour mouiller le sol et rafraîchir l'environnement, mais éviter de faire la boue.

Dans un environnement où il y a des arbres, on peut se mettre à l'abri du soleil pour avoir moins chaud et transpirer donc moins. Il est donc fortement recommandé de planter des arbres, fruitiers en particulier, pour améliorer ses conditions de vie et préserver la biodiversité.