Burkina Faso: Hadj 2018 et 2019 - Voici la liste des agences de voyages autorisées à recruter des pèlerins

communiqué de presse

Ceci est un communiqué du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation sur la sélection des agences désireuses de recruter des pèlerins pour le hadj, éditions 2018 et 2019.

« La commission ad hoc de sélection des agences de voyages désireuses de recruter des pèlerins pour le Hadj et la Oumrah, éditions 2018 et 2019, a tenu ses travaux du 4 au 6 avril 2018 dans les locaux du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation (MATD). A la date et heure limites de dépôt, soixante-dix-huit (78) dossiers ont été enregistrés.

A l'issue des travaux, la commission a jugé non conformes les offres de deux (02) agences pour suspension d'activités en lien avec le hadj et absence de pièces. En définitive et après un contrôle approfondi, soixante-seize (76) dossiers ont été jugés conformes.

Ainsi est-il porté à la connaissance des responsables d'agences de voyages ayant pris part à l'appel à candidatures pour le recrutement des pèlerins pour le Hadj et la Oumrah, éditions 2018 et 2019, que les agences de voyages suivantes ont été retenues :