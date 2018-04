Madagascar: Orange Madagascar-MNP - Un partenariat pour la conservation des Aires protégées

Les deux entités ont contribué à une restauration forestière à l'intérieur de la Réserve Spéciale d'Ambohitantely.

L'opérateur en téléphonie mobile et internet Orange Madagascar et Madagascar National Parks (MNP) viennent de signer une convention de partenariat en vue de mener ensemble un projet responsable. L'objectif consiste à utiliser la télécommunication pour la gestion et la conservation des Aires Protégées. Cela s'est concrétisé tout récemment par la mobilisation des 130 collaborateurs de ces deux entités à contribuer à la restauration forestière à l'intérieur de la Réserve Spéciale d'Ambohitantely.

Endémicité. Cet engagement d'Orange Madagascar illustre sa philosophie Human Inside et reflète sa volonté d'œuvrer efficacement pour la protection de l'environnement à travers sa vision RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise). A compter de maintenant, chaque salarié parraine ses plants reboisés et en fait un suivi annuel, a-t-on évoqué. Notons que 500 jeunes plants ont été reboisés dans le cadre de ce partenariat. Ces arbres plantés sont l'équivalent de 29 tonnes de consommation de papiers compensée, a-t-on fait savoir. Pour cette année, le « Dodonea Madagascariensis » connus par son nom vernaculaire « Tsitoavina », a été choisi en raison de son endémicité sur les hautes terres et leur caractéristique « pionnière », favorable pour la savane. Toujours dans cette optique, Orange Madagascar a intégré cette année la plateforme ADDEV (Association pour le Développement Durable à travers l'Environnement) afin de nourrir cet engagement. A titre d'illustration, près de 50% des sites techniques d'Orange Madagascar fonctionnent actuellement à l'énergie solaire, et ce, afin de contribuer de manière significative à la préservation de l'environnement.

2 millions d'hectares. Madagascar National Parks, pour sa part, reste fidèle à ses valeurs prônant la conservation des Aires Protégées. La preuve, son personnel contribue chaque année à la restauration forestière dans ces Aires Protégées sans oublier sa participation au reboisement au niveau national. Il faut savoir que MNP est le gestionnaire de quarante trois Aires Protégées réparties sur une surface de plus de 2 millions d'hectares dont sept classées sites Patrimoine Mondial, cinq autres Aires Protégées sites RAMSAR et trois autres Réserves de Biosphère. En outre, Madagascar National Parks s'est fixé comme mission d'établir, de conserver et de gérer de manière durable le réseau national de Parcs et Réserves, représentatifs de la diversité biologique et du patrimoine naturel propres à Madagascar. Rappelons également que Madagascar National Parks est une association malgache de droit privé, reconnue d'utilité publique et opérant sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de la Mer et des Forêts.