Madagascar: MPAE - Un « Team Building » pour une meilleure cohésion

Diverses présentations se sont ensuite enchaînées au sujet des Plans d'Actions Prioritaires Intégrés (PAPI), de l'administration en général, de la relance post AVA, de l'intensification rizicole (SRI), de l'application du décret relatif aux FIB et autres instructions ainsi que de la redynamisation du « Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra » (TTM) et des services agricoles. Par ailleurs, le « Team Building » a été clôturé par des rencontres sportives et des jeux divers permettant de renforcer l'esprit d'équipe et de faire preuve de solidarité entre le personnel de ce département ministériel.

Diverses présentations. Le ministre auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Harison Randriarimanana, a présenté à cette occasion cette vision « Fisandratana » ainsi que sa déclinaison au niveau du secteur agricole. Il y a eu également des travaux de groupes réalisés par les directions techniques dont le thème a été axé sur « le décloisonnement et l'interdépendance : comment améliorer notre façon de travailler pour atteindre les objectifs de « FISANDRATANA ?».

L'objectif étant d'instaurer une meilleure cohésion entre les agents afin d'atteindre les objectifs inscrits dans le plan pour l'émergence et la renaissance « Fisandratana 2030 », a-t-on appris. Il s'agit notamment de faire de Madagascar le grenier alimentaire de l'Océan Indien par le biais du développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Cela requiert une contribution effective des agents de l'Etat qui est décrite dans cette vision par le terme « ambition collective ». Raison de l'importance de ce « Team Building » qui a duré trois jours.

Le ministère auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage (MPAE) a organisé dernièrement un « Team Building » qui s'est tenu à Ampefy et ce, à l'endroit du personnel.

