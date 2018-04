Madagascar: Jaona Elite - « Laisser le Bianco faire son travail »

Concernant plus particulièrement le bulletin N°2, Jaona Elite d'expliquer que « si les candidats n'ont rien à se reprocher face à la justice, ils n'ont aucune raison d'avoir peur de ces dispositions relatives au bulletin N°2 ». Jaona Elite a, par ailleurs indiqué que ces nouvelles lois électorales qui sont très importantes pour l'avenir du pays, comportent des dispositions qui empêchent l'utilisation d'argent sale. En tout cas, dans un souci de transparence et d'information des électeurs le Député Jaona Elite a décidé de mettre à leur disposition des lois électorales en version malgache. Des copies seront transmises dans les 26 communes d'Atsimondrano et des citoyens seront même formés pour expliquer à la population les tenants et aboutissants de ces dispositions légales sur les futures élections.

Raison pour laquelle, d'ailleurs, ces derniers temps, il a parcouru une bonne partie de ces communes pour s'entretenir avec la population. Hier, c'était au terrain Lonjika de Tanjombato qu'il a rencontré la population locale pour lui faire un rapport sur les derniers événements qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Il s'agit en l'occurrence du vote des lois électorales qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Une occasion pour l'élu d'Atsimondrano d'apporter sa version des faits sur ce vote. Selon lui, le premier objectif des députés est de doter le pays de lois capables d'assurer des élections libres et démocratiques. « 47 amendements ont été retenus » a-t-il précisé. Une manière de dire que contrairement aux déclarations des opposants, ces lois électorales, ont bel et bien fait l'objet de débats démocratiques.

Le député de Madagascar et non moins opérateur économique, Jaona Elite est tout naturellement actif aussi bien dans le domaine politique qu'économique.

