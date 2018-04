Madagascar: Iavoloha - Les membres de la Cour des comptes chez Hery Rajaonarimampianina

La Cour des Comptes s'occupe généralement du contrôle de l'exécution des Lois de Finances. Un contrôle éminemment technique, qui vérifie que les règles spécifiques s'imposant aux comptables publics sont bien respectées.

Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a reçu les membres de la Cour des Comptes, dans la matinée d'hier, au Palais d'Iavoloha. Il s'agit d'une rencontre consacrée à la remise du Rapport 2016 sur les contrôles effectués par la Cour des Comptes.

Dans un premier volet, le Rapport met en exergue des exemples sur les contrôles effectués concernant les Lois de Finances sur trois Rapports concernant les Finances publiques, ceux des années 2012 à 2014. Quant au second volet, il est consacré au contrôle juridictionnel des comptes. « Nous devrons élaborer un Rapport annuel, conformément aux lois en vigueur, et émettre des recommandations et des suggestions. Nous avons évoqué avec le Président de la République les efforts à entreprendre concernant les établissements publics ; par ailleurs, nous lui avons fait part de nos problèmes matériels, et, sur ce point, il a promis de nous aider », a déclaré le Président de la Cour des Comptes, Andriambolanirina Harrison Jean Noël.

Règles spécifiques. A titre de rappel, la Cour des Comptes est une juridiction administrative chargée de juger de la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l'État. Il s'agit d'un contrôle éminemment technique, qui vérifie que les règles spécifiques s'imposant aux comptables publics sont bien respectées. Elle aura également pour rôle de contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics. Cette activité se concrétise aussi par la publication du Rapport annuel de la Cour des comptes, dont celui de 2016 vient donc d'être remis Président de la République. Et ce, entrant dans le cadre d'une transparence en matière de juridictions financières. La Cour des comptes est chargée aussi du contrôle de l'exécution des Lois de Finances, les activités juridictionnelles et administratives.