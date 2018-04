Madagascar: Brigitte Rasamoelina - La politique au féminin singulier

En tout cas, après avoir obtenu 62.298 voix soit 1,39% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle en 2013, elle ne compte plus se représenter pour 2018 mais va « soutenir le candidat présenté par l'actuel régime ».A l'instar certainement des autres chefs de parti et parti... cules regroupés au sein du mouvement « Rodoben'ny Fisandrantana » qui apparaissent comme des... bleus. Au propre comme au figuré.

HVM. « Lois électorales : Un budget de 300 millions ariary pour une session extraordinaire ». C'est le titre de notre article paru le 23 mars 2018 auquel elle n'a pas manqué non plus de répondre. Mais cette fois-ci pour dire « Oui, je le pense » à la question de savoir si « autant de sessions ne coûtent-elles pas cher aux contribuables ». Elle, c'est évidemment la présidente d' « Ampela Manao Politika » qui donne l'impression de faire de la politique moins pour les femmes de son parti que pour les hommes du HVM.

