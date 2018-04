Madagascar: Tournée internationale - Malagasy gospel séduit la Réunion.

Habitué des grandes scènes internationales, la formation Malagasy Gospel ne finit pas de séduire les citoyens du monde. Pas plus tard que la semaine dernière, le groupe a charmé l'ile de la Réunion.

De Rio à Mada, Malagasy Gospel ne finit pas de faire parler d'elle. Cette formation venue tout droit de Toliara reste fidèle à son image. Les 15 choristes ont fait vibrer les créoles aux rythmes métissés entre le gospel et les genres traditionnels malgaches. Durant son séjour à la Réunion, le groupe a pu montrer son talent sur différentes scènes réunionnaises dans le but de sensibiliser aux droits des enfants. Effectivement, la Malagasy Gospel a réalisé six concerts.

Les jeunes choristes ont conquis le cœur des spectateurs et ont marqué leur mémoire avec des chants en espagnol, en malgache et en français. Ces moments émotionnels ont continué durant les échanges avec les établissements scolaires et associations réunionnaises. Groupe engagé, à travers les chansons choisies, la Malagasy Gospel a su transmettre ses messages de sensibilisation sur les droits des enfants.

Droit des enfants. La Malagasy Gospel est une chorale de chants de gospel composée d'une soixantaine de jeunes filles complétée par deux voix masculines de jeunes non-voyants. Depuis 2008, la majorité des choristes provient du quartier populaire d'Ankalika à Toliara. A travers ces tournées, Bel Avenir donne l'opportunité aux jeunes adolescentes de rencontrer d'autres cultures et réalités. Par ailleurs, elles sensibilisent le public étranger quant aux difficultés rencontrées au quotidien par chacune d'entre elles et surtout, toutes leurs tournées relèvent toujours une sensibilisation sur les droits des enfants.

La Malagasy Gospel est un des projets de l'ONG Bel Avenir qui a la plus grande visée internationale, comptant déjà à son palmarès dix tournées européennes qui rencontrent un succès toujours grandissant. Des salles en Espagne, Suisse, France et Andorre se sont déjà remplies pour accueillir les voix de la chorale malgache ces dix dernières années.

Toute l'année, ce sont plus d'une centaine de jeunes filles et trois jeunes hommes non-voyants qui chaque semaine viennent apprendre à chanter au Centre d'Art et Musique. Toutefois, une sélection se fait au niveau de la qualité vocale et de la bonne assiduité scolaire des enfants pour la participation aux tournées internationales