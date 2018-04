Madagascar: Football - La FMF prend les taureaux par les cornes !

Il n'y aura pas d'année blanche, foi de Doda Andriamiasasoa qui mobilise toute son équipe pour faire le travail ou du moins ce qu'on attend d'une fédération nationale même si pour l'instant Madagascar ne bénéficie pas de l'aide au développement.

Préférant aller de l'avant, la Fédération Malgache de Football a mis en place son calendrier d'activités pour la saison 2018. Une saison quelque peu perturbée en raison de nouvelles dispositions de la CAF qui fixe au 15 octobre 2018 le dernier délai pour envoyer les noms et du champion et du vainqueur de coupe.

Aussi et comme la lettre des recommandations de mission FIFA/CAF sur le processus électoral pourtant soumise à la signature le 29 mars dernier, n'est pas encore arrivée, la FMF a décidé de passer à l'acte.

C'est ainsi qu'elle a établi un calendrier des compétitions avec les préliminaires de la Coupe au 2 et 3 juin puis les 1/32èmes le 9 et 10 du même mois pour se poursuivre durant le mois de juillet tandis que les demi-finales auront lieu le 16 septembre et la finale le 30 septembre.

Pour la ligue des champions, la première phase débute vers mi-juin tandis que la deuxième phase au mois de juillet. La Poule des As qui change de visage avec des matches en aller et retour pour les quatre clubs qualifiés aura lieu en août et septembre dont la dernière journée du 23 septembre.

Restant sur le terrain, il y aura les matches des Barea contre le Sénégal, la double confrontation avec la Guinée Equatoriale et le match retour contre le Soudan dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Les Barea locaux pour leur part, vont disputer le Cosafa Cup du 27 mai au 9 juin sous la houlette non pas de Nicolas Dupuis mais du Tuléarois Franklin Andriamanarivo qui choisira ses assistants chargés de la préparation physique et des gardiens de but.

Le football féminin ne sera pas en reste, car les filles seront également présentes au Cosafa Cup.

Quant au beach soccer, il va participer aux sélections régionales en vue du championnat d'Afrique du 2 au 7 décembre au Caire. Auparavant, Solofo et Franck menèront une vaste campagne de détection en vue de la relève dont ce rendez-vous majungais du 5 mai prochain.

Parallèlement à ces matches en perspective, la fédération prévoit aussi de tenir des stages de formation pour les entraîneurs et les arbitres. Rien que pour cette année, la FMF a déjà organisé ce recyclage à Amoron'i Mania, Bongolava, Anosy, Androy et ce week-end à Antsirabe.

Le calendrier de ces séries de formation a déjà été envoyé à la FIFA et à la CAF.

Parmi les nouvelles mesures prises par Doda Andriamiasasoa figurent la mise en place d'une banque de données où figurent tous les techniciens, les arbitres, les clubs et les joueurs afin de faciliter le recensement et sur une autre chapitre d'éviter les fraudes.

C'est dire que la fédération malgache reste très active et qu'à ce titre, elle mérite le soutien de tous.