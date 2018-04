Madagascar: Une atmosphère politique de plus en plus pesante

En brandissant les sanctions prévues dans le Code de la Communication, ce ministre montre que le pouvoir veut brider cette presse usant trop facilement à son goût de la liberté d'expression. Le Sefafi, dans son dernier tour d'horizon de la situation, ne cache pas ses préoccupations ou plus précisément ses craintes sur le déroulement des élections de cette fin d'année. Ce qu'il qualifie de véritable « hold-up » électoral traduit parfaitement cette volonté du pouvoir d'assurer un cadre pseudo légal à la victoire de son candidat. L'atmosphère politique va être de plus en plus pesante dans les mois à venir.

La stratégie du régime est maintenant claire. Il est en train d'écarter tous les obstacles qui se dressent sur la route de son candidat à l'élection présidentielle. Les dirigeants du parti au pouvoir ont commencé à changer de ton. Même si aucune mesure n'a encore été prise pour mettre leurs adversaires au pas, leur attitude se fait plus menaçante. Les propos du Premier ministre sur la nécessité du préserver l'ordre en cette période préélectorale s'apparentent à un raidissement du pouvoir. Les termes du communiqué du ministre de la Communication, qualifié de lettre de mise en demeure à l'égard d'une partie des médias audiovisuels et de la presse privée, apparaissent comme une volonté de mise au pas de ces derniers.

