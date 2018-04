Madagascar: Lois électorales - « La HCC ne doit plus se soumettre aux exigences du régime !», dixit Willy Razafinjatovo

En d'autres termes, si la HCC tient vraiment à ce que la Constitution soit bien respectée, le nouvel examen est irréversible. « Mais si elle agit, comme à l'accoutumée, et va prévoir un pacte de responsabilités qui permettrait de valider ces lois, ces dernières seront déclarées conformes à la Constitution et peuvent être promulguées », conclut-il. A suivre.

En effet, après le vote, la prochaine étape n'est autre que le contrôle de constitutionnalité de la HCC pour conformité ou non de ces lois électorales à la Constitution. Sur ce point, les regards sont rivés sur les juges de la juridiction de céans, « qui ne doivent plus être soumis aux convictions politiques du régime en place », selon Willy Razafinjatovo. Par conséquent, « la HCC doit rejeter ces lois et demander un nouvel examen par le Parlement dans la mesure où la plupart de leurs dispositions vont à l'encontre de celles de la Constitution ».

