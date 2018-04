Yanis Montalban, un nom connu dans le milieu sportif en tant que mécène.

En effet, il est le Directeur général de PMU Madagascar qui a toujours été présent avec les différents événements sportifs et disciplines sportives à Madagascar. Que ce soit au rugby, au handball, au football, avec le rallye, le basket,-ball le cyclisme ou le moraingy « nous avons à cœur d'accompagner les clubs et associations pour les valeurs qu'elles représentent : l'effort, le courage, respect de l'adversaire, la performance, voire la passion et qui sont transmissibles dans la vie de tous les jours ».

Yannis Montalban a pris la direction commerciale et ensuite la direction générale de PMU Madagascar depuis des années. Passionné de sport depuis toujours, il a fait du football, du handball, du tennis de table, du surf et surtout la moto. Mais handicapé suite à un accident et ne pouvant plus pratiquer à haut niveau, il nous a déclaré « il était normal de poursuivre et de développer les différents projets sportif et culturel. C'est ma façon de m'exprimer autrement en sport.

Particulièrement, nous avons appuyé aussi les sports équestres en général que ce Carrousel, Equitana... .. En plus de son engagement pour le sport, PMU Madagascar appuie aussi des projets éducatifs comme Educasport et d'autres entités. « Ce pays a besoin de gens qui croient en son avenir, en sa jeunesse. Le sport peut agir dans ce sens. PMU Madagascar réitère ici son engagement pour le développement et le dépassement de soi ».