Madagascar: Corruptions, insécurité, violation de la Constitution - Les Généraux retraités interpellent leurs frères d'armes

Alarmante. C'est le constat des Généraux retraités par rapport à la situation politique actuelle. Constatant qu'un sentiment d'inquiétude générale et généralisée règne actuellement au sein de la majorité de la population, les ex-Officiers décident de se lever pour tirer la sonnette d'alarme. « Les différentes institutions de la République sont fragilisées par la corruption, les abus de tout genre et le non respect des lois en vigueur. Ce qui s'est produit dernièrement à l'Assemblée nationale démontre que le pays risque de s'engouffrer dans une crise politique profonde », ont déclaré les officiers Généraux à la retraite au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Besarety.

Une vingtaine d'officiers supérieurs ont été présents lors de cette sortie médiatique. Une occasion pour les Généraux Fidy, Voahangy Andriamanalinarivo, Rakotondramanana René Daniel, Urbain Walter, Damasy Jean Christopher, Retozy, Rabearivony Justin, et les Colonels Faharo Ratsimbalison, Rabelahy Martin, Razafimanantsoa, Tsimiera Espérant et consorts, d'interpeller les politiciens en général et les tenants du pouvoir en particulier par rapport à la situation actuelle. « Il ne faut pas prendre en otage la population pour des raisons politiques », a-t-on martelé. Aussi, un appel a-t-il été lancé à l'endroit des responsables étatiques pour laisser de côté les ambitions politiques et la divergence de point de vue afin d'éviter une nouvelle crise. « Les intérêts supérieurs de la nation malgache doivent être mis à l'avant afin de garantir la paix et la sécurité au pays. Tous les dirigeants doivent aussi se conformer à la Constitution et respecter les droits fondamentaux des citoyens ».

Inquiétude. En effet, les Généraux à la retraite affichent leur inquiétude quant à la tenue des élections cette année. « Parviendra-t-on à organiser des élections réellement libres et transparentes », se demande-t-on. Une interpellation ferme a également été lancée à l'endroit de responsables actuels au niveau des forces armées par rapport à la corruption, à l'insécurité et à la violation répétée de la Constitution. L'Armée, la Gendarmerie et la Police nationale devraient dire non à l'instrumentalisation politique. « Vos actions devraient se limiter dans l'accomplissement de vos missions qui sont de défendre les biens et les personnes... Il ne faut pas passer outre les principes et les règles démocratiques, par ailleurs, les valeurs malgaches devraient être mises en avant dans toutes vos entreprises ». Les « anciens » encouragent leurs « zandry » (cadets) à se positionner en tant que dernier rempart et non pas se constituer en « force de répression ».

Pour l'heure, les Généraux retraités se défendent de révéler ce qui pourrait être la suite de cette interpellation. Quoiqu'il en soit, face aux bourdes des tenants du pouvoir, avec notamment le ministre de la Communication qui s'aventure à proférer des menaces et une lettre de mise en demeure contre des journalistes et des organes de presse et les affaires de corruption impliquant des responsables étatiques, bon nombre d'observateurs affichent leur inquiétude par rapport au risque d'une nouvelle crise électorale.