Madagascar: Vindicte populaire à Vangaindrano - Chasse à l'homme contre les auteurs, neuf suspects arrêtés

Tout d'un coup, la foule se rassemblait autour d'eux après car des rumeurs sur leur arrestation pour cause de vols d'ossements humains auraient circulé. Aussitôt, la foule s'en est pris aux deux automobilistes. Lorsque les deux gendarmes et les responsables de la localité étaient retournés à l'endroit où les agressions se sont produites, ils n'y retrouvaient plus que Thierry. Plus tard, les gendarmes ont appris que Fleury a tenté de fuir à bord de sa voiture. Mais, le fugitif n'a pu aller loin, car des villageois ont déjà saboté le pont en bois situé à la sortie du « fokontany » de Betsiraha. Ainsi, il fût achevé de façon cruelle.

Ce jour-là, lui et son mécanicien roulaient pour rejoindre Vangaindrano. Fleury était avec deux gendarmes qu'il avait embarqués sur le trajet. Ils ont vu un sac rempli d'ossements humains abandonné au bord de la route. Ainsi, les gendarmes ont ramassé le colis pour l'emmener avec eux. Lorsqu'ils sont passés près du « fokontany » de Betsiraha, les deux voitures sont arrêtées afin que les deux gendarmes puissent interroger les villageois s'il y avait des tombes profanées dans la localité. Pendant ce temps, Fleury et Thierry sont restés dans leurs voitures.

