Congo-Kinshasa: Au-delà de la remise de guitare, Voici le message du Poète Lutumba à Joseph Kabila !

Toutefois, il a remercié de vive voix le Président Joseph Kabila pour cette audience et son soutien personnel, à l'occasion de son 80ème anniversaire de naissance et ses 60 ans de carrière musicale ininterrompue. Une aubaine pour l'Octogénaire de manifester surtout sa gratitude au Chef de l'Etat qui a instruit le Gouverneur de la Ville de Kinshasa de débaptiser l'avenue Mushie, dans la commune de Lingwala, en son nom.

Une façon pour le Poète Lutumba de signer sa retraite de la vie musicale, après 60 ans carrière. Pendant plus de deux heures, le doyen de la musique congolaise et le Président Joseph Kabila ont échangé, au cours de cette audience.

«Cette guitare est l'instrument de ma vie. Ma compagnonne de tout le jour. J'en avais beaucoup durant mes 60 ans de vie musicale. Mais, la guitare que je viens de remettre au Président République est celle de la fin de ma carrière, parmi tant d'autres, que j'ai eu à gratter, et qui sera placée au musée national. Elle est l'expression d'une histoire d'un artiste musicien qui a sacrifié toute sa vie pour vous bercer, vous éduquer, à travers ses œuvres et ses mélodies», indique l'artiste.

Le patron de Bana Ok qui célèbre ses 80 ans d'âge et 60 ans de vie musicale, a été reçu avec beaucoup d'honneur, au cours d'une audience, le 10 avril 2018, à la résidence présidentielle, pour remettre la dernière guitare de sa carrière au Président de la République. L'artiste a été accompagné par la Ministre nationale de la Culture et des arts, le Directeur du Cabinet du Chef de l'Etat ainsi que son manager, Willy Tafar. Une grande reconnaissance pour cette icône de la rumba qui va en retraite après avoir traversé tous les âges de la scène musicale à travers sa guitare endiablée et ses compositions légendaires.

Rendre un hommage mérité à l'artiste de son vivant est le sens de la rencontre entre Joseph Kabila et le Poète Lutumba Simaro, un des géants et monuments de la musique congolaise moderne.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.