Congo-Kinshasa: Fichier électoral - L'Opposition "radicale" exige un audit externe

Face à la détermination de la centrale électorale à tenir les prochaines joutes avec ces machines contre vents et marées ainsi que le fait qu'Il n'existe aucune ligne budgétaire des commandes de ces dernières dans la loi des finances exercice 2018, Ils ont invité le PGR à ouvrir une information judiciaire sur ce qu'elle qualifie des magouilles. D'autant plus qu'une machine coûte 400$ alors que la CENI l'achète à 1500$ la pièce. Avec l'examen prochain de la loi sur la répartition des sièges au Parlement, s'ils ne sont pas entendus, il va sans dire que cette opposition va encore sortir des bois.

A 8 mois des élections, face à la CENI, l'Udps, le MLC, l'UNC, le CNB et la plateforme Ensemble pour le Changement n'auraient pas pu manquer d'épingler la problématique de l'Usage de la machine à voter. De prime abord, ils ont pris acte de la position du Gouvernement coréen ainsi que de l'Ambassade de la Corée du Sud en RDC sur l'usage risqué actuellement de cette machine fournie par Miru System en RDC. Par ailleurs, ils ont, une fois de plus, refusé l'usage de la machine à voter que prône la CENI.

Déjà, il faut signaler que ledit avant-projet est remis par la CENI au Gouvernement. Pour ces formations de l'Opposition "radicale", "la CENI a publié des chiffres manifestement et intentionnellement inexacts de 40 287 387, soit un gap de 29,151 électeurs. Des chiffres inexacts dénotant le caractère peu sérieux du travail abattu". Pour ôter le diable supposé se cacher dans le nombre élevé des doublons et des mineurs élagués ainsi que d'autres détails, cette Opposition demande l'audit du fichier électoral et du serveur central par une expertise externe.

L'Udps, le MLC, l'UNC, le CNB et la plateforme Ensemble pour le Changement contestent les chiffres avancés par Nangaa et sa suite. Hier, en effet, en marge d'un point de presse animé conjointement au siège du MLC à Kinshasa/Gombe, Pierre Lumbi, Jean-Baudouin Mayo, Félix Tshisekedi ont dénoncé les contours jugés obscurs de ce fichier électoral posant les bases de l'avant-projet du prochain projet de loi sur la répartition des sièges.

