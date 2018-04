Sénégal: Sécurité et paix - Près de deux cents policiers sénégalais décorés pour leur contribution

Le Sénégal compte parmi les principaux pays fournisseurs de forces de maintien de la paix du continent et du monde. Votre contribution est très appréciée, votre pays est un ami de l'ONU, un ami de la paix», a-t-il dit à l'Ambassadeur du Sénégal et ses compatriotes présents.

Saluant la présence substantielle de femmes dans le contingent, pour M. Davidse il était également important de saluer aussi « le Sénégal pour sa solidarité et son soutien continu en faveur de la population et du gouvernement du Mali. Nous rendons hommage à la contribution du Sénégal aux forces de maintien de la paix, à la contribution du Commandant Adjoint de la Force, DFC le General Kane ainsi qu'aux officiers d'état-major et à la Force d'Intervention Rapide (QRF) basée à Mopti.

Pour le Général Sellier s'adressant aux récipiendaires, il y a donc lieu d'être : « fiers d'arborer votre médaille qui vous distingue de vos autres concitoyens partout où vous en aurez l'occasion. Elle vous rappellera à tout instant que vous êtes des hommes et des femmes d'honneur ayant apporté votre modeste contribution pour que la paix règne dans le monde et de distiller un brin d'amour dans les cœurs.

La médaille des Nations Unies, symbolise la reconnaissance du professionnalisme et de la détermination à rétablir la paix, la sécurité et apporter une lueur d'espoir aux populations en vulnérables en situation de crise.

Selon le Bureau de la Communication Stratégique et de l'information publique de la MINUSMA Présents au Mali au sein de la composante Police de la MINUSMA (UNPOL), depuis le 19 septembre 2017, les 175 éléments de cette unité, ont reçu la médaille d'honneur des Nations Unies et ce, le jour de la fête nationale de leur pays le Sénégal. Composée de deux groupes, dont une équipe spéciale d'intervention de 35 membres, cette unité compte dans ses rangs, 17 personnels féminins.

Cette cérémonie de reconnaissance du mérite s'est déroulée le 4 avril 2018 à la base opérationnelle de la MINUSMA à Sénou, l'Unité de Police Constituée sénégalaise de la MINUSMA a été décorée. On y notait la présence du Chef adjoint de la MINUSMA et de l'Ambassadeur du Sénégal au Mali.

