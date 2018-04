Ile Maurice: MMM - Pradeep Jeeha répondra à Bérenger en temps et lieu

«Je répondrai à Paul Bérenger en temps et lieu.» C'est la réaction du leader adjoint du Mouvement militant mauricien (MMM), Pradeep Jeehah. Réaction qui fait suite à la déclaration du leader du parti, mercredi 11 avril, au cours d'une réunion du régional n°4 (Port-Louis Nord-Montagne-Longue). Paul Bérenger avait affirmé que son ancien adjoint avait commis une «trahison».

Bérenger faisait référence à la lettre que lui avait envoyée tardivement Pradeep Jeeha, dans laquelle il exprime son désir de prendre un congé du bureau politique du MMM. Dans ladite lettre Pradeep Jeeha se dit «choqué» de l'annonce de Paul Bérenger de limiter la prise de décision concernant les «affaires importantes» du parti à trois personnes : lui, Ajay Gunness et Reza Uteem, «rabaissant ainsi l'intelligence collective» des autres membres du bureau politique.

Congé politique

Autres raisons qui ont poussé Jeeha à prendre un congé politique : la stratégie «mal conçue» de la direction du parti en organisant des élections internes, en janvier, la sanction «mal avisée» votée à l'encontre de Steven Obeegadoo pour s'être exprimé dans la presse et la démission suivie de la réélection de Paul Bérenger comme leader.

Il parle aussi dans cette lettre du 9 avril d'«unsolicited resignation and reelection as leader and more so the disdain shown towards Party members who dare express contradictory but constructive criticisms independently in the politburo and the Central Committee".

Pradeep Jeeha s'apprête-t-il à claquer la porte du MMM ? Non, répond le principal concerné. Il ajoute qu'il a «pris un congé politique jusqu'à ce qu'un climat de confiance, de respect et de pratiques démocratiques soit rétabli au sein du MMM».