Amnesty International publie son rapport annuel sur l'état de la peine de mort dans le monde ce jeudi 12 avril 2018. Ce document qui était sous embargo jusqu'à minuit, fait état de 993 exécutions dans 23 pays en 2017, soit 4% de moins qu'en 2016 où 1032 exécutions avaient été enregistrées. C'est aussi 39% de moins par rapport à 2015, année où l'organisation avait relevé le chiffre le plus élevé depuis 1989: soit 1634 exécutions. A la tête du peloton de tête des pays qui la pratiquent l'on retrouve la Chine, talonnée de près par l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Iraq et le Pakistan.

993 exécutions dans 23 pays en 2017, soit 4% de moins qu'en 2016 où 1032 exécutions avaient été enregistrées. C'est ce que renseigne le rapport annuel d'Amnesty international sur l'état de la peine de mort dans le monde dont l'embargo a pris fin à minuit, ce jeudi 12 avril 2018. Lors d'un briefing (sous embargo jusqu'à minuit) pour les médias à Dakar hier, mercredi 11 avril au Bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Steve Cockburn, directeur régional adjoint pour la recherche pour Afrique de l'Ouest et Afrique centrale a salué les avancées notées en Afrique. «Depuis 40 ans, nous collectons les condamnations à la peine de mort de par le monde. Nous avons vu ces mêmes tendances en Afrique Subsaharienne, en 2017. Il y avait une réduction d'exécution de 4%, ce comparée à 2016 et près de 40% comparée avec 2015. La Guinée est devenue le 20ème pays abolitionniste du continent, ce qui représente une grosse avancée du continent. Parce que le premier pays à avoir aboli c'était le CapVert en 1983».

BAISSE RELATIVE DU NOMBRE D'EXECUTES EN AFRIQUE

Dans la foulée, Steve Cockburn à appeler les gouvernements à poursuivre les efforts consentis. «D'autres pays tendent vers l'abolition, notamment le Kenya qui a supprimé la peine de mort dans le pays pour des crimes qui existaient comme le meurtre. Le Burkina Faso s'est engagé à abolir la peine de mort dans la Constitution, la Gambie qui est un pays qui a exécuté 9 personnes notamment 2 Sénégalais en 2012 a signé un traité pour abolir la peine de mort. Et le président Barrow a fait une déclaration en public pour l'abolition de l'esclavage».

AUCUN MOTIF NE PEUT CAUTIONNER LA PEINE DE MORT

Pour sa part, Mme Kiné Fatim Diop, chargée de campagne pour l'Afrique de l'Ouest, réagissant par rapport aux appels de certains Sénégalais dont des parlementaires qui recommandent de tuer les tueurs d'enfant, rétorque: «On déplore les meurtres et les enlèvements d'enfants. Quand il y a des crimes, les gens font appel à la peine de mort dans les lois. D'après les études qu'on a pu faire, il n'y a aucun rapport entre la baisse de la criminalité et la peine de mort. Je pense que la peine de mort est utilisée souvent dans des régimes assez autoritaires, pour réduire au silence des gens ou bien pour condamner des gens qui viennent de milieux assez défavorisés».

Et d'ajouter: «en ce qui concerne le fait de ramener la peine de mort, je pense que le Sénégal qui est en avance est cité en exemple dans beaucoup de pays. On est allé en Guinée, au Niger: quand les associations font des plaidoyers, elles montrent l'exemple du Sénégal qui est un pays laïque, a pu abolir la peine de mort il y a de cela 14 ans. Alors, il n'y a aucune différence pour qu'on revienne sur une loi rétrograde, ne serait-ce que pour la dignité» humaine. Par ailleurs, Mme Kiné Fatim Diop a fait des recommandations à l'endroit des autorités étatiques et judiciaires pour enrayer cette menace. « Si le Sénégal veut faire reculer la criminalité, s'il veut faire reculer les enlèvements d'enfants, je pense que c'est un travail que les Forces de l'ordre doivent faire, il doivent mieux s'équiper, mieux faire des enquêtes. Mais aussi il y a la réduction des inégalités pour que les gens puissent vivre décemment et que la criminalité puisse baisser».

MAUVAISE INTERPRETATION DE LA RELIGION SUR LE SUJET

En réplique à ceux qui justifient la peine de mort, du point de vue islamique, l'Imam Baba Leigh de la Gambie qui est un militant de l'abolition de cette pratique (en Gambie), s'appuyant sur une sourate du Livre Saint, rapporte que «la peine de mort, selon le Coran, est le dernier recours. Dieu nous a recommandé de pardonner nos prochains, parce que Lui est le Grand Pardonneur et de ne recourir à la peine de mort que quand il n'y a plus d'autres solutions. Il dit "celui qui pardonne à son prochain, alors qu'il avait la possibilité de se faire justice, celui-là je l'élèverais Moi même"».

EXECUTIONS DE CONDAMNES DANS LE MONDE EN 2017 : LES PAYS DE LA PEINE DE MORT

Plus de la moitié des exécutions d'individus condamnés à mort recensés ont eu lieu en Iran. Cet Etat asiatique et trois autres pays à savoir l'Arabie Saoudite, l'Irak, et le Pakistan, ont été responsables de 84% des exécutions enregistrées à travers le monde. En Irak, le nombre de condamnés exécutés est passé de 88 en 2016 à 125 au moins en 2017, soit une hausse de 42%.

Dans les trois autres pays, à l'inverse, une baisse a été constatée par rapport à 2016. Elle est légère en Arabie Saoudite avec 5%, et en Iran 11%, mais plus significative au Pakistan. Le nombre d'exécutions a aussi nettement diminué en Egypte, en Afrique du Nord, avec 20%, et en Bélarusse avec 2 exécutions au moins en 2017, contre 4 au moins l'année précédente. En revanche, il a doublé ou presque dans l'Etat de Palestine, passant de 3 à 6 entre 2016 et 2017, à Singapour de 4 à 8 et en Somalie (corne de Afrique) de 14 à 24. En somme, le nombre d'exécutions dans le monde a continué de baisser, en 2017.

Amnesty International a récence 993 exécutions durant l'année, soit 4% de moins qu'en 2016 où 1032 personnes ont été exécutées. Cette baisse ramène le nombre d'exécutions dans la moyenne des chiffres constatées avant le pic de 2015. Ces totaux ne comprennent pas les milliers d'exécutions qui ont eu lieu en Chine, où les données relatives à la peine de mort sont toujours classées secret d'Etat.