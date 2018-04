Togo: L'opposition maintient son appel à manifester, malgré la répression

Au Togo, 25 blessés à Lomé et 5 arrestations dans tout le pays, c'est le bilan que fait… Plus »

Mercredi, justement, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue, notamment à Lomé. Des manifestations vite dispersées par les forces de l'ordre à grand renfort de gaz lacrymogène. Là aussi, les leaders de l'opposition avaient tenté de joindre les cortèges. La police les a pourchassés. « On ne peut pas prétendre vouloir discuter avec nous et essayer de nous tuer », a alors confié à RFI, Jean-Pierre Fabre, dirigeant de l'Alliance pour le changement démocratique.

Une nouvelle journée de manifestations politiques se prépare au Togo. L'opposition maintient son appel à descendre dans la rue. Mercredi, les rassemblements ont été émaillés de violence, on compte 25 blessés et cinq arrestations à travers tout le pays. Le dialogue politique est toujours suspendu et d'après plusieurs témoins, le dispositif de sécurité est déjà déployé à Lomé de nouveau ce jeudi.

