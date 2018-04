Afrique: Flintlock 2018 pour le renforcement des capacités opérationnelles des unités anti-terroristes

L'exercice militaire multilatéral coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines, américaines et leurs partenaires européens, Flintlock 2018, bât son plein dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, c'est le camp Général Bila Zagré de Kamboinsin, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou sur l'axe Ouagadougou- Kongoussi, qui abrite l'exercice.

Il se déroulera du 9 au 25 avril 2018 et permettra aux unités présentes à Ouagadougou, de renforcer leurs relations et leurs capacités à mieux faire face aux défis sécuritaires tels que la lutte contre le terrorisme. Nous en avons fait le constat, le 11 avril 2018.

Les unités spéciales des armées de huit pays sont au Burkina, dans le cadre de Flintlock 2018. Il s'agit de celles du Burkina Faso, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Espagne, du Mali, de la Mauritanie, de l'Autriche, de la Pologne et des Pays Bas. L'exercice militaire qui va durer deux semaines, a pour objectif d'encourager la coopération régionale et de permettre aux pays participants de stabiliser la région transsaharienne en réduisant les capacités de nuisance des groupes extrémistes violents, allusion faite aux terroristes.

Les participants mèneront des exercices tactiques de petites unités incluant des parcours de tirs, des opérations aéroportées, des exercices de combats rapprochés et bien d'autres manœuvres.

Pour cette année, les exercices se dérouleront simultanément dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Niger, où est basé le commandement global, du Burkina Faso et du Sénégal. Au Burkina, en plus du camp Général Bila Zagré, la formation se tient également à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

Plus de 1500 membres des forces de plus de 20 pays

Pour le Colonel Remi Kaboré, chef de la division opération adjoint de l'Etat-major général des armées, cet exercice permettra aux forces spéciales du Burkina, tout comme à celles venues des autres pays, d'acquérir une sérieuse formation et un savoir-faire qui pourront être employés dans l'immédiat, dans la défense de la population civile.

La lutte contre le terrorisme étant une lutte de longue haleine, il a indiqué qu'il était bon qu'à tout moment, les unités puissent se retrouver pour opérer ensemble afin de pouvoir venir à bout du terrorisme.

C'est pourquoi il a salué l'ensemble des acteurs à œuvrer pour que l'exercice soit une réalité. « Cette année encore, nous nous retrouvons pour l'exercice multinational Flintlock. Grâce au commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (USAFRICOM), plus de 1500 membres des forces de plus de 20 pays se retrouveront deux semaines durant, pour accroitre leur interopérabilité et partager leurs expériences de lutte contre le terrorisme.

La tenue de cet exercice, encore une fois, dénote de l'excellence des relations bilatérales en matière de défense et de sécurité entre le Burkina et les Etats-Unis d'Amérique », s'est réjoui le Colonel Remi Kaboré. Tout comme lui, le porte-parole de l'Unité spéciale du Mali a salué l'opportunité que cet exercice offre à ses hommes.

Avec les nouvelles formes de menaces, à savoir le terrorisme, a-t-il dit, il faut forcément une coopération bilatérale et multilatérale pour pouvoir faire face à cette guerre imposée aux pays de la sous région Ouest- africaine. « En suivant l'évolution de cette menace, de 2012 jusqu'à une date récente, le Burkina n'avait jamais connu des exactions venant des terroristes. Aujourd'hui, tous les pays limitrophes du Mali sont concernés », a-t-il déploré.

Mieux connaître Flintlock

Flintlock est un exercice militaire multilatéral coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines, américaines et leurs partenaires européens, qui vise à renforcer la capacité de formation et de lutte contre le terrorisme des nations participantes de la région transsaharienne, tout en favorisant la communication collaborative et la coordination.

Des plates -formes comme Flintlock offrent une occasion unique d'améliorer la coordination régionale et de relever les défis communs en matière de sécurité. C'est le plus grand exercice multinational d'opération spéciale et d'entraînement entre les nations africaines et leurs partenaires occidentaux. Il est initié et organisé depuis 2005, par le commandement des Etats-Unis pour l'Afrique.