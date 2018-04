Congo-Kinshasa: En Ituri, après les violences, les écoles rouvrent mais les élèves manquent

A l'étage, dans la salle d'examen, quelques bâches en plastiques sont posées sur une rangée de bancs. C'est là qu'avant de devoir fuir elle-même, Soeur Odette avait accueilli des centaines de familles qui fuyaient les violences : « On a pillé leurs habitations. Nous avons eu pitié. On a ouvert la porte pour eux. Il y a encore des traces ».

Ce mercredi, elle s'est rendue à Fataki. Plus des trois quarts de la population ont fui en février dernier. Après quelques semaines d'accalmie, certains habitants commencent à rentrer et lundi dernier, les écoles ont rouvert timidement.

La représentante spéciale de l'ONU en RDC Leila Zerrougui poursuit sa visite en Ituri, une province de l'est du pays frappée par un regain de violences et des massacres impliquant les communautés Hema et Lendu.

