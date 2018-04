Burkina Faso: Mise en œuvre du PNDES - Révision générale pour fonctionner au turbo

La pré-revue ou revue technique est la session du Comité technique national du Plan national de développement économique et social (CTN/PNDES), un dispositif d'évaluation. Réuni le 11 avril 2018 à Ouagadougou, le comité a fait le bilan des deux ans de mise en œuvre du PNDES et relevé les contraintes afin de dégager des perspectives 2018-2020 pour mieux atteindre les objectifs escomptés.

Transformer structurellement l'économie burkinabè pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Voici, rappelé, l'objectif global du Plan national de développement économique et social (PNDES). Après deux ans de mise en œuvre, le Comité technique de suivi (CTN) a fait le bilan, le 11 avril dernier.

Ce, autour de trois axes stratégiques d'intervention du programme, à savoir réformer les institutions et moderniser l'Administration, développer le capital humain et dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Ainsi, le rapport de performance 2017 a fait ressortir que d'importants acquis ont été enregistrés. Au plan économique, on note une évolution avec la croissance du PIB affichée à 6,7% en 2017, contre 4% entre 2014 et 2015.

Pour ce qui est de l'axe 1, avec l'ensemble des actions à mener afin d'améliorer et d'approfondir la gouvernance politique, des avancées ont été également notées, selon Bamory Ouattara, président du CTN/PNDES.

Entre autres, le passage du budget objet au budget-programme, l'augmentation du recouvrement des recettes propres et l'accroissement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité se consolident avec l'adoption de la loi de programmation militaire pour optimiser la mise en œuvre du Plan stratégique de réformes des Forces armées nationales (PSR 2018-2022).

Pour ce qui est de l'axe 2, le développement du capital humain, selon le président du CTN/PNDES, la poursuite de la politique de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, a permis de réaliser 16 920 917 interventions.

Aussi, l'offre et la qualité des soins se sont améliorées du fait de l'équipement des Centres hospitaliers régionaux (CHR) et des Centres hospitaliers universitaires (CHU) avec des systèmes autonomes de production d'oxygène. « L'ensemble de ces actions a permis de réduire le taux de mortalité maternelle infra-hospitalière pour 100 000 accouchements, de 135 décès en 2015 à 120,9 en 2017 », foi de Bamory Ouattara. Toujours au niveau du développement du capital humain, l'éducation n'a pas été en reste.

Des défis et encore des défis...

A ce niveau, selon le CTN/PNDES, des infrastructures ont été réalisées et l'on a également procédé au recrutement de personnel dans tous les ordres d'enseignement, ainsi qu'à l'ouverture de 2 lycées scientifiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

En outre, dans le cadre de la promotion de l'emploi, a fait savoir le comité, le gouvernement a renforcé le dispositif de soutien financier aux porteurs de projets, en lançant le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes et le programme Burkina StartUps, qui ont permis de renforcer et de dynamiser la réponse de l'Etat aux problèmes du chômage et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Enfin, au niveau de l'axe 3, le comité a fait savoir que les acquis ont porté sur plusieurs aspects dont le désenclavement interne et externe du pays avec un accroissement significatif de la proportion de pistes rurales aménagées, les aménagements de voiries urbaines et le bitumage de nouvelles routes.

Mais, en dépit de ces acquis, a fait noter également le président du CTN/PNDES, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit, selon lui, du renforcement des facilités d'entreprendre au Burkina Faso, de l'accélération de la mise en œuvre des programmes de développement des logements décents, de l'accélération de l'accès à l'assainissement domestique et de l'élargissement de l'accès à la formation technique et professionnelle adaptée aux besoins de l'économie.

Cette rencontre, a-t-il poursuivi, en plus de faire le point, entend également appréhender au mieux les défis suscités afin d'y apporter des réponses pertinentes.