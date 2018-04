Sénégal: Evaluation de la carte sanitaire et la réforme hospitalière - Le «nouveau boulot» de Macky pour Diouf Sarr

Le président de la République demande au gouvernement «d'évaluer, avec l'ensemble des acteurs impliqués, le déploiement actuel de la carte sanitaire, ainsi que la réforme hospitalière engagée en 1998, au regard des enjeux et impacts de l'entrée en vigueur progressive de la Couverture Maladie Universelle (CMU)», informe le communiqué du Conseil des ministres d'hier, mercredi 11 avril.

En outre, le Chef de l'Etat «invite le gouvernement à examiner, dans les meilleurs délais, les modalités d'actualisation et de mise en cohérence des statuts des personnels de santé, de faire le bilan exhaustif de tous les programmes spéciaux de santé en cours».

Par ailleurs, «abordant, la santé des populations et l'optimisation du fonctionnement du système sanitaire, Macky Sall rappelle au gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde à la santé des populations et à une gouvernance exemplaire du système sanitaire, indique la source.

Ainsi, le Chef de l'Etat invite le gouvernement à veiller à l'amélioration continue et soutenue du fonctionnement et des équipements des structures publiques et privées de santé, afin de promouvoir des offres de soins de qualité, à des coûts et tarifs accessibles aux populations».

La Conférence Panafricaine sur le Paludisme édition 2018 prévue à Dakar n'a pas été occultée. «Enfin, le Chef de l'Etat demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions, en relation avec les organisateurs, afin d'assurer le succès de la 7ème édition de la Conférence Panafricaine sur le Paludisme qui se déroulera au Sénégal du 15 au 20 avril 2018, et dont il présidera la cérémonie d'ouverture», conclut le texte.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté «le projet de décret portant comptabilité des matières» et «le projet de décret portant organisation du ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie.»