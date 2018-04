Burkina Faso: FAMA 2018 - Issa Siguiré des éditions « Le Pays », lauréat du prix « journaliste culturel de l'année »

La 5e édition des « Faso Music Awards » s'est tenue le vendredi 6 mars dernier au Splendid hôtel dans la cité du Cavalier rouge en présence des autorités locales, du ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, Harouna Kaboré, et de celui de la Culture, Abdoul Karim Sango. A cette grande cérémonie de distinction, Issa Siguiré, journaliste culturel aux Editions « Le Pays », a été désigné lauréat du prix « journaliste culturel de l'année / presse écrite ».

La cité du Cavalier rouge a vibré pour la première fois au rythme de la 5e édition des Faso Music Awards (FAMA), le vendredi dernier dans la cours de Splendid hôtel. A cet évènement culturel dont la devise est : « de la musique avant tout », les invités à cette soirée, malgré le retard accusé, ont été bien servis en sonorités musicales.

Et parmi les invités figuraient les autorités locales de la région du Centre-Ouest et les ministres de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, Harouna Kaboré, et de la Culture, Abdoul Karim Sango.

En effet au cours de cette cérémonie de distinction, le groupe de presse Les Editions « Le Pays » a été à l'honneur. Un de ses journalistes culturels, Issa Siguiré, a reçu le premier prix du « journaliste culturel de l'année 2018 » de la catégorie presse écrite.

Un prix qu'il a reçu des mains du président du Conseil régional du Centre-Ouest, Abdoulaye Badoh. « Avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui ont pensé que nous avons fait du bon travail pendant cette période. Sinon, ce sont des sentiments de joie et de fierté qui m'animent», a laissé entendre le lauréat avant de confier que c'est un prix qu'il reçoit avec beaucoup d'humilité car un produit de presse est un produit d'une équipe.

Et c'est pourquoi, il l'a dédié à toute l'équipe des Editions « Le Pays » et à tous ses collaborateurs. Ce qui est sûr, ce prix sonne pour lui comme une invite à mieux s'engager pour la promotion de la culture burkinabè car elle est, selon lui, au début et à la fin de toute chose.