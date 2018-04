Sénégal: Projet de loi sur le parrainage - L'Apr persiste et signe

Il exhorte par ailleurs «les responsables et militants du parti à se mobiliser fortement pour assurer un portage victorieux de ce projet auprès des populations pour leur donner la bonne information et mettre en échec les entreprises de désinformation et de manipulation d'une opposition désemparée et aux abois dont l'objectif connu est d'installer le pays, notre cher Sénégal, dans le chaos et l'instabilité ».

Dans ce document rendu public et signé par le porte-parole national adjoint de l'Apr, il est indiqué que le Sen, analysant le débat portant sur le projet de Loi relatif au parrainage populaire et citoyen, «considère que l'élargissement de cette formalité, qui existe déjà dans la Constitution en vigueur au Sénégal, à tous les candidats, renforce la modernisation de notre modèle démocratique».

