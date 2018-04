Sénégal: Ligue 1 - Jaraaf/Génération foot, vers un prometteur duel au sommet

Dans la nouvelle configuration au classement de la Ligue 1, cette opposition ne manquera pas de piment. Même si Niary Tally (20 pts, -8) est parvenu à se dégager de la zone rouge, suite à sa victoire (0-1) devant Dakar Sacré- Cœur (22 pts, +2) et ensuite réussi à céder la 13e place à Diambars (18 pts, -3), les Galactiques auront un besoin impérieux de succés pour ne pas être décrochés. Pour l'heure, Guédiawaye Pro (7 pts, -23), exempté pour cette journée, et l'US Ouakam (3 pts, -21) ferment la marche du classement.

Une avance minime qui les oblige à retrousser les manches et à batailler pour ne pas être délogés par leurs adversaires du jour et non moins prétendants sérieux au titre de champions (33 points).

Profitant du report du duel des «Académiciens» entre Génération foot et Diambars, les «Vert et Blanc» avaient repris l'ascenseur en s'installant tout simplement au sommet du classement de la 20ème journée avec un meilleur goal-différence que leurs dauphins de la Sonacos (35 points).

Exemptée de championnat ce week-end pour cause de Coupe de la CAF qui l'a opposée aux Marocains de Rs Berkane et doublée surtout au classement par le Jaraaf, la Sonacos, l'équipe de Génération foot repart ce jeudi 12 avril, à l'assaut du Jaraaf pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Un match au sommet qui promet au vu du changement qui est intervenu à la tête du classement.

Reléguées à la troisième place du classement, au lendemain de sa sortie samedi en Coupe de la Caf et le report de on match contre Diambars, les Académiciens sont à la relance. Le duel prometteur puisqu'il confirmera la place de leader d'un de deux formations

