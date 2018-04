Sénégal: Comptes satellites de l'environnement - L'Ansd huile sa machine

Des experts de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique ... , et de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) ont évalué le potentiel des comptes satellites de l'environnement du Sénégal et ainsi dégagé les perspectives.

Un séminaire de trois jours ouvert hier, mercredi 11 avril à Dakar «permettra sans doute de mieux outiller le comité technique dans l'élaboration des comptes satellites de l'environnement pour une meilleure prise de décisions», a soutenu son Directeur général Babacar Ndir.

Etablir le bilan et les perspectives de développement des comptes satellites de l'environnement, c'est l'exercice auquel est soumis depuis hier, à Dakar le comité technique de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

En clair, le Sénégal, à l'instar des géants économiques s'est résolu à faire des données statistiques un véritable outil de mesure et de prise de décision aux fins d'engager les enjeux du développement durable.

Le présent séminaire a pour objectif de faire l'état des lieux sur la disponibilité des statistiques de l'environnement mais aussi de revoir en profondeur certains paramètres du système politique sectoriel, en tenant compte des nouvelles orientations et surtout placer l'investissement au premier rang des missions du département.

Ainsi donc, Ibra Sounkarou Ndiaye, directeur de la planification et de la veille environnementale au ministère de l'Environnement et du développement durable a magnifié cette initiative qui, selon lui, est une «nouvelle étape de décision dans le processus de construction et de développement du système statistique du ministère de l'Environnement et du développement durable. Ce processus d'élaboration des comptes satellites de l'environnement s'inscrit en droite ligne de la politique de développement durable du pays».

Le Dg Babacar Ndir dira: «Ce présent atelier devra permettre de mieux outiller le comité technique dans l'élaboration des comptes physiques (forêts et ressources en bois gestion des terres, ressources en eau), de mieux outiller le comité technique dans l'élaboration des comptes des biens et services environnementaux et de finaliser le remplissage de l'outil d'auto-évaluation des statistiques de l'environnement préconisées par le cadre pour le développement des statistiques sur l'environnement (Cdse)», avant de souligner toute l'utilité et l'importance que requiert ce séminaire, qui indique-t-il «permettra aux participants d'acquérir une bonne compréhension des concepts, des définitions, des données connexes qui sont importants pour l'élaboration et l'utilisation des TRE-EE».