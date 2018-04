Sénégal: Relecture d'un manuel écrit par Makhtar Diokhané - Ibrahima Diallo mouille Imam Aliou Ndao

Dans ses déclarations, Ibrahima Diallo a réfuté l'hypothèse de sa formation militaire. Son contact avec une arme c'est, dit-il, quand un Nigérian répondant au nom de Seydou lui a montré les méthodes d'utilisation d'une Kalachnikov. Et d'affirmer que c'est un certain Zeyid Ba qui l'aurait convaincu d'aller au Nigeria quand il était en Mauritanie pour perfectionner sa religion, en récusant au passage, y être allé pour combattre.

. Moussa Aw, Moustapha Faye, Mouhamed Ndiaye, Oumar Yaffa et lui-même, Ibrahima Diallo ont pris part à la réunion. Mais, les conditions étaient seulement de se soumettre aux ordres de Makhtar Diokhané qui serait leur supérieur. Et, accepter une telle condition n'est qu'une soumission aux recommandations divines, juge-t-il. Il ne s'est jamais agit d'un projet de mise en place d'une base de l'Etat islamique au Sénégal au cours de cette réunion, a-til précisé.

Même s'il n'est pas l'initiateur du voyage au Nigeria, Makhtar Diokhané a cependant négocié leur retour auprés du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau. Mieux, il était l'organisateur d'une réunion au Nigéria, pendant laquelle ils ont été appelés à s'unir et éviter les divergences. Ibrahima Diallo a dit aussi que cette réunion visait à les aider à ne plus tomber dans des erreurs

