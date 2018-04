Congo-Brazzaville: Education sexuelle - Des lycéennes sensibilisées aux grossesses non désirées

L'initiative de la Jeune chambre internationale M'foa La Verte, lancée le 7 avril à Brazzaville au complexe Révolution/ Gampo-Olilou, s'achèvera le 14 avril au lycée Antonio Agostinho Neto, à Talangaï, le sixième arrondissement.

Plus de soixante grossesses ont été signalées parmi les jeunes filles du complexe Révolution/Gampo-Olilou, dans le cinquième arrondissement, Ouenzé. Informée de cette situation malheureuse, l'organisation sociale et apolitique la Jeune chambre internationale (JCI) M'Foa La Verte s'est résolue de mener une action de proximité dans des établissements scolaires, en vue de sensibiliser les jeunes filles à la sexualité, aux méthodes de contraception et aussi à la lutte contre les maladies et infections sexuellement transmissibles. Cette campagne est menée à travers le projet " Moi la Jeune Fille", que pilote Sissi Mamadou. A terme, la JCI mettra en place des clubs de sensibilisation dans des lycées pour poursuivre cette éducation sur la sexualité.

« Dans nos familles, la sexualité se découvre dans la rue et souvent, les enfants sont exposés à toutes sortes de maladies. Car tomber enceinte alors qu'on est aux études, c'est souvent difficile à supporter et occasionne un avortement provoqué. Rares sont les cas de grossesse vraiment planifiée durant la période de formation scolaire », a indiqué Sissi Mamadou.

Selon JCI, au Congo, les jeunes filles de moins de 20 ans occupent 70 à 80% des lits d'accouchement des hôpitaux. Une autre étude, cette fois-ci de l'Association congolaise pour le bien-être familial (Acbef), montre qu'au Congo, la majorité des filles avait eu un premier contact sexuel entre l'âge de 12 et 15 ans et parmi les jeunes mères, 31,3% ont contracté leur première grossesse entre 14 et 15 ans.

Le travail de la JCI M'foa La Verte est immense si bien que son président local, Fabrice Agnangoye Hossie, déplore le manque de moyens financiers pour couvrir leur projet.

La JCI, précisons-le, est une fédération mondiale de deux cent mille jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis dans près de cinq mille communautés dans plus de cent douze pays à travers le monde. Cette organisation est également présente au sein des institutions telles l'ONU, l'Unesco, l'Unicef et de la Chambre de commerce internationale.