Interpellé sur ses relations avec l'Imam Aliou Ndao, il a affirmé ne l'avoir vu qu'une seule fois et c'était lors d'une conférence religieuse. Son voyage au Nord du Mali a été motivé par l'envie de se faire de l'argent, a soutenu le prévenu. A la barre, le procureur lui a posé la question de savoir si un chef rebelle dans le Nord Mali, lui a demandé s'il était possible de trouver des armes au Sénégal.

Ces allégations du prévenu ont poussé le président Samba Kane à lui demandé s'il jouissait de toutes ses facultés mentales, question à laquelle le détenu a répondu par l'affirmative. A la barre, Abdou Akim Mbacké Bao a révélé être parti au Mali avec l'appui d'un certain Anas qu'il a connu par l'entremise de Saliou Ndiaye, un de ses co-accusés arrêté à Kaolack et qui lui avait remis 10.000 F Cfa au moment du voyage.

Revenant à la charge, le procureur réussit à faire dire au suspect qu'avec le nitrate d'argent mélangé au pétrole et à un autre produit indiqué, on peut fabriquer des explosifs. Acculé par le procureur, Abdou Akim Mbacké Bao avoue aussi que la combinaison du nitrate d'ammonium avec un autre produit approprié permet de piéger les véhicules, selon l'initiation qu'il a reçue quand il était dans le Nord Mali.

Lors de son interrogatoire hier, mercredi 11 avril 2018, le détenu Abdou Akim Mbacké Bao, a fait des révélations qui compromettent sa situation. A la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance (TGI) hors classe de Dakar chargée de connaître de l'affaire d'Imam Aliou Ndao et ses 29 co-inculpés pour apologie du terrorisme, il a avoué avoir pris part à des combats dans les rangs d'AQMI, dans le Nord Mali et avoir été initié à la fabrication d'explosifs.

