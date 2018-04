Cameroun: Lancement des travaux de l'oléoduc vers le Cameroun

En octobre 2017, le conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (Itie) a suspendu le Niger pour « progrès insuffisants en matière de divulgation des contrats et non-respect de publication de données » sur les versements des dividendes au profit des zones minières. Une décision que Niamey a qualifiée d' « injuste » et s'est retiré de l'Itie.

L'exploitation du nouveau puits est prévue au plus tard fin 2018. Elle permettra à Niamey de produire quatre-vingt-dix mille barils supplémentaires par jour, et ainsi atteindre une production « globale de cent dix mille barils par jour », a déclaré le ministre nigérien du Pétrole, Foumakoye Gado. « Nous pensons que les travaux vont démarrer au plus tard à la fin de cette année », a-t-il précisé.

Initialement prévu en 2013, et long de plusieurs centaines de kilomètres, l'oléoduc qui va du Niger, en passant par le Tchad, permettra l'acheminent du brut nigérien jusqu'au port de Kribi, au Cameroun. Le Niger produit actuellement vingt mille barils/jour d'or noir. Il a signé récemment un accord d'exploitation d'un second puits pétrolier avec la China national petroleum corporation, dans l'Agadem, où la société chinoise extrait le pétrole depuis 2011.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.