Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-Off - DCMP atomise Bazano, la pluie stoppe le match Dauphin Noir - V.Club

DCMP a littéralement administré une leçon de football, le 10 avril, à Kinshasa à la JS Groupe Bazano à l'occasion de la cinquième journée de Play-Off de la 23e édition de la Vodacom Ligue 1. Et le jeudi, V.Club menait par quatre buts à zéro face à Dauphin Noir lorsque une grosse averse s'est mise à tomber sur Goma au Nord-Kivu.

C'est le premier score lourd du Play-Off de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Et c'est à mettre à l'actif du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa, large vainqueur, le 10 avril, au stade des Martyrs de Kinshasa, de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, par cinq buts à zéro, en cinquième journée. Dago Tshibamba Samu a signé un triplé (13e, 36e et 64eminute) au cours de cette rencontre, alors que les deux autres buts ont été marqués par Ricky Tulengi (86e minute et Trésor Mukenga, alias Kuluwe (31e minute).

L'on signale que pour cette rencontre, l'entraîneur principal Otis Ngoma et son adjoint ivoirien François Guei ont placé le gardien de but international congolais de Brazzaville, Barel Mouka, dans les perches. Et dans le champ, on a retrouvé Mukoko Amale, Asante Emmanuel, Kayembe Ndotoni, Vangu Monsi, Docksa Gikanji, Lema Sukama, Ahiro Romanorve, Tshibamba Samu, Ricky Tulengi et Mukenga Mukondi, alias Kuluwe.

Cinq buts à zéro, les poulains du coach Otis Ngoma ont été impitoyables face à ces joueurs qui, quelques jours auparavant, avaient pourtant tenté de résister face à un autre ogre, les Corbeaux du TP Mazembe (un but à deux, le but victorieux de Mazembe étant inscrit dans les cinq dernières minutes de la partie). C'est à croire que DCMP affiche une forme éblouissante, loin de l'équipe qui avait été humiliée par la même formation de JS Groupe Bazano en 2014 avec un but inscrit par le gardien de but sur un dégagement au six mètres.

Avec cette victoire, DCMP revient dans la course après le match à égalité d'un but partout concédé à domicile face à Maniema Union de Kindu. Notons que Sanga Balende, qui comptait 12 points en quatre matches livrés, devrait jouer le 11 avril dans le tout nouveau stade Kashala Bonzole de Mbuji-Mayi, désormais opérationnel, contre le TP Mazembe ayant totalisé neuf points en trois rencontres jouées.

Le 11 avril, au stade des Volcans de Goma dans la province du Nord-Kivu, le club local de Dauphin Noir sombrait face à l'AS V.Club de Kinshasa par zéro but à quatre, avec les buts de Jean-Marc Makusu Mundele, Emmanuel Ngudikama, alias Kila (qui revient après deux ans de suspension de la Confédération africaine de football -CAF-) et l'expérimenté Yves Diba (qui ouvre enfin son compteur but avec V.Club en match officiel depuis son retour au bercail) et Fabrice Lwamba. Mais la partie a été arrêtée à cause d'une grosse averse qui s'est abattue sur Goma. Les deux équipes se retrouvent, le 12 avril, afin de finir les minutes restants.