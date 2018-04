Sénégal: Enseignement supérieur - La commission mixte Congo-Sénégal se tient à Dakar

Le ministre Bruno Jean Richard Itoua, qui a quitté Brazzaville le 11 avril avec sa délégation, a échangé la veille avec l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Batoura Kane Niang .

Les travaux de la commission mixte de coopération entre le Congo et le Sénégal, dans le domaine de l'enseignement supérieur, se tiennent cette semaine à Dakar. La partie congolaise présentera plusieurs dossiers, dont celui relatif à la révision des coûts d'études de ses étudiants, qui sont plus cher. Cela, dans le cadre des relations de coopération bilatérale entre les ministères sénégalais et congolais en charge de l'enseignement supérieur. « Il fallait préparer cette mission et harmoniser les accords de coopération qui existent entre les deux pays et voir dans quelle mesure, ils vont visiter certaines écoles supérieures du Sénégal, afin de regarder comment ils vont renforcer leur coopération bilatérale dans le cadre de la formation au niveau de l'enseignement supérieur aussi bien qu'au niveau des sciences, des lettres, de la médecine et dans tous les domaines de l'enseignement », a expliqué Batoura Kane Niang à sa sortie d'audience, précisant que la coopération entre les deux pays est au beau fixe.

Selon elle, le Sénégal demeure la première destination des étudiants congolais. « Nous avons plus de six mille étudiants congolais. Donc, c'est important que les deux ministres puissent se retrouver afin d'échanger sur les domaines de coopération pour voir comment développer tout ce potentiel qui existe entre les deux pays », a conclu l'ambassadeur du Sénégal en poste à Brazzaville.