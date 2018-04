Congo-Brazzaville: Droit maritime - Le Pr Philippe Delebecque animera des conférences à Pointe-Noire et Brazzaville

Le spécialiste français en la matière abordera des questions d'actualité de droit maritime, d'arbitrage maritime et de délimitation maritime au cours des échanges qu'il aura dans le deux grandes villes congolaises.

Le Pr Philippe Delebecque sera au Congo, du 15 au 19 avril, à l'invitation de l'Association congolaise de droit maritime (Acodm), dans le cadre de ses activités de l'année en cours. Président de la Chambre arbitrale maritime de Paris, de la Société française de droit aérien et spatial et vice-président de l'Association française de droit maritime, il entamera sa série de conférences par Pointe-Noire.

En effet, le 16 avril à l'amphithéâtre Anders-Hellgren de Sueco, le Pr Philippe Delebecque animera une conférence sur le droit du transport maritime : questions d'actualité, entreprises d'armement et contrats maritimes. Cette communication sera axée sur les entreprises, le statut des salariés (marins et gens de mer) et des nouvelles formes d'exploitation.

Le 17 avril, toujours à Sueco, la communication du Pr Philippe Delebecque portera sur l'actualité de l'arbitrage maritime : questions de fond et questions de procédure. Il abordera les problèmes récurrents et les questions nouvelles : contrats de longue durée, logistique sur la procédure. Le spécialiste français entretiendra aussi l'auditoire sur l'opposabilité des clauses d'arbitrage, du principe compétence-compétence, de l'anti suit injunction et des questions de subrogation des assureurs.

La leçon inaugurale à l'amphithéâtre 1600 de l'Université Marien-Ngouabi bouclera la série des conférences, le 18 avril. Elle portera sur le droit de la mer : bilan et perspectives depuis l'adoption de la Convention de Montego Bay, le 10 décembre 1982. Une convention que le Congo a ratifiée le 30 janvier 2008 et qui constitue la charte fondamentale des mers. Le Pr Philippe Delebecque traitera des questions permanentes sur le statut du navire et la délimitation des frontières puis des questions nouvelles ayant trait à la protection de l'environnement marin et du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales.

Signalons que l'Acodm a pour objet l'étude des questions de droit maritime et des activités connexes. Elle a pour ambition, tant au Congo qu'au plan international, de concourir au développement et à la promotion desdites activités, notamment scientifiques, sans oublier l'organisation et la participation à des conférences.