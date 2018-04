Sénégal: Lutte contre la cybercriminalité - Macky montre la voie pour éliminer les vulnérabilités

Le Sénégal corse son dispositif national de lutte contre la cybercriminalité. En réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 11 avril au Palais présidentiel, le chef de l'Etat Macky Sall a rappelé les enjeux liés à la création et la mise en place d'une Ecole nationale, à vocation régionale de Cyber sécurité (ENVR Cyber de Dakar) en partenariat avec la France...

«Il s'avère impératif de disposer de cadres, d'outils, de connaissances, de ressources et de capacités nécessaires afin d'éliminer les vulnérabilités d'une part, et d'assurer une veille sur les cybers menaces, de prévenir les actes de cybercriminalité et de les réprimer, d'autre part.» Le président de la République en est conscient.

En Conseil des ministres hier, mercredi 11 avril, le président Macky Sall est revenu sur «les enjeux liés à la création et la mise en place d'une Ecole nationale, à vocation régionale de Cyber sécurité (ENVR Cyber de Dakar) en partenariat avec la France, dont l'objectif est principalement de renforcer les capacités et les connaissances techniques en cyber sécurité des acteurs concernés, par des actions de sensibilisation et de formation adaptées, dans un monde où la cybercriminalité est en forte croissance», informe le communiqué du conseil.

Selon la source, poursuivant sa communication autour de la consolidation du dispositif national de sécurité des systèmes d'information de l'Etat, le président de la République indique que «la protection des infrastructures des systèmes d'information, des utilisateurs, et partant du cyberespace dans son ensemble, constitue une priorité majeure en vue d'instituer la confiance numérique.»

En effet, le Chef de l'Etat rappelle qu'il «a mis en place un dispositif, articulé autour de la politique qu'il a définie en matière de sécurité des systèmes d'information de l'Etat du Sénégal (PSSI-ES) et de la stratégie nationale de cyber sécurité (SNC2022) afin d'assurer véritablement une gouvernance de la sécurité, traduisant ainsi sa volonté de diriger et de piloter la sécurité pour dominer les risques liés au numérique dans le respect des lois et règlements en vigueur.»

Auparavant, revenant sur la célébration du 58ème anniversaire de la Fête nationale le Chef de l'Etat renouvelle toute sa confiance aux Forces de sécurité et «réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour renforcer leur équipement et leurs conditions d'exercice dans l'exécution de leurs missions respectives au service des populations.»