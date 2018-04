Angola: La vaccination couvre plus de 400 000 enfants à Moxico

1.570 techniciens ont été recrutés et formés, distribués dans 171 équipes de vaccination, le même nombre de préparateurs de vaccins, 402 enregistreurs et 256 volontaires pour l'administration du vaccin antipoliomyélitique, en plus de 171 mobilisateurs. Les équipes sont établies dans des églises, des postes de santé, des centres et des hôpitaux.

Il a informé que la province a reçu pour cette campagne 161.000 doses de vaccins antipoliomyélitiques et 380.000 doses doubles de rougeole et de rubéole.

S'adressant à la presse, Domingos Mufenji, chef du département provincial de la santé publique à Moxico, a expliqué que sur le nombre prévu, 136.370 enfants ont entre zéro et cinq ans et reçoivent le vaccin antipoliomyélitique.

La campagne en deux phases se déroulera du 12 au 18 avril dans la zone urbaine et du 19 au 24 du même mois dans les zones rurales. La municipalité d'Alto-Zambeze, à 519 km à l'est de Luena, commence la campagne le 14 de ce mois, en raison du retard dans le transport de la logistique face aux difficultés des routes d'accès.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.