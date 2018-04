Angola: L'Angola et l'Afrique du Sud évaluent la coopération culturelle

"L'Angola est notre deuxième patrie et nous devons donc travailler ensemble pour rappeler aux jeunes générations l'importance de la bataille de Cuito Cuanavale dans le processus de libération de la Namibie et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud", a ajouté le responsable sud-africain.

Il s'est dit ouvert à soutenir et à renforcer la coopération bilatérale avec l'Angola, en tant que deux pays et deux peuples ayant une longue histoire commune.

En ce qui concerne le tourisme culturel, Carolina Cerqueira l'a considéré comme une source de revenus pour plusieurs pays et le ministère de la Culture, en collaboration avec d'autres secteurs, travaille pour obtenir des dividendes et des subventions qui peuvent aider à renforcer l'économie nationale, la croissance économique et la diversification de l'économie nationale.

Carolina Cerqueira a également mentionné la nécessité de renforcer les liens d'amitié, de coopération et d'échanges entre les deux pays, en accordant une attention particulière au patrimoine historique, foire du livre, ayant préconisé un échange annuel à travers les activités des bibliothèques et des archives nationales.

Les deux dirigeants ont analysé le Programme exécutif de coopération conjointe 2018-2019, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines du patrimoine historique, en particulier dans ceux liés à la lutte de libération des peuples d'Afrique du Sud et les échanges dans le domaine des bibliothèques, des archives et de la formation artistique.

Luanda — La coopération culturelle, axée sur la formation de cadres, le patrimoine historique, en particulier dans les domaines liés à la lutte de libération des peuples d'Afrique australe, l'échange dans le secteur des bibliothèques et des archives, a dominé la réunion jeudi à Luanda , entre les ministres de la Culture de l'Angola, Carolina Cerqueira, et de l'Afrique du Sud, Nkosinathi Mthethwa.

