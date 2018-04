Angola: Cuando Cubango - Cuito Cuanavale pourrait être élevé au patrimoine mondial

La bataille de Cuito Cuanavale, qui a duré de 1987 à 1988, est considérée comme la plus longue sur le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale, a impliqué le gouvernement et l'UNITA, alliée aux forces sud-africaines, d'alors régime de l'apartheid.

"Il y a des gens qui publient des informations sur la Bataille de Cuito Cuanavale et d'autres les ont dans les archives, il est donc précieux de faire toute cette enquête pour obtenir une information équilibrée, où toutes les parties peuvent intervenir et prendre l'essentiel pour l'argumentation", a-t-elle dit.

Selon Maria da Piedade Jesus, de cette classification, le travail continue et coûte cher en termes de coûts financiers et humains.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.