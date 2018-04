Sénégal: Croyance, culture des peuples du sud - L'initiation, leur point commun

«L'initiation doit être structurée autour du secret car si tout le monde sait comment ça se passe, ce n'est plus un secret, ce n'est plus l'initiation, ça tombe dans le domaine du profane», a-t-il fait savoir. Il s'agit par là de dire que les systèmes initiatiques riment avec le silence. Abdou Ndukur Kacc Ndao ajoute «qu'il ne faut pas prendre les initiations comme des procédures d'exclusion».

«Quelque soit les différences, l'initiation reste encore une donnée majeure dans la consolidation, dans la construction de ces hommes-là», ajoute-t-il. Et le principal sanctuaire de ces rites initiatiques reste les bois sacrés. Selon Abdou Ndukur Kacc Ndao, «il y'a autant de bois sacrés que de fonctions mystiques et il y'a une diversité des bois sacrés en Casamance». Mais, toujours est-t-il que les systèmes initiatiques sont auto-protégés. On ne le dit pas en public.

