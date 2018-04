Angola: L'Angola face à de nouveaux défis dans le commerce international

En conséquence, la formation de techniciens angolais améliorera la qualité des produits et leur commercialisation sur les marchés internationaux et régionaux.

"Ce soutien renforce les capacités institutionnelles et humaines des cadres dans le domaine du commerce international, de la négociation et politique commerciale et de l'investissement. Le fait que l'Angola fasse partie de la zone de libre-échange de la SADC lui exige de disposer de cadres capables de négocier et de créer un marché national plus ouvert », a-t-il ajouté.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU pour le commerce, Mukhisa Kituye, a affirmé que, pour ce faire, le partenariat avec l'ONU dans le cadre de la formation du personnel national de différents secteurs sur une période de quatre ans , permettra des produits de meilleure qualité et l'affirmation du pays dans la zone de libre-échange de l'Afrique et d'autres marchés internationaux.

