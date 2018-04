Sénégal: Crise scolaire - La base rejette le «ndiguel» de Tivaoune et déchire la proposition de Macky

En attendant que les syndicats au niveau de l'élémentaire se prononcent sur la décision de la base de poursuivre ou non la lutte, le moyen secondaire, n'a aucun autre choix que de poursuivre la grève malgré une médiation du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. A deux mois des examens nationaux, l'école publique est en sursis, car le G6 va poursuivre son 6ème plan d'actions ponctué d'une marche nationale aujourd'hui, jeudi, à Ziguinchor, et une grève totale le 13 avril.

La demande de Khalife général des Tidianes, Sérigne Mbaye Sy Mansour, formulée à l'endroit des secrétaires généraux des enseignants pour l'arrêt leur grève, n'y fera rien. La proposition du président de la République Macky Sall, de porter l'indemnité, point d'achoppement des négociations, à 25 000 FCfa étalés sur une période, non plus.

