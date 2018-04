Togo: Tour Cycliste du Togo - Les Burkinabè Ilboudo gagné la 2è étape, Niekiema garde le jaune

Harouna Ilboudo a remporté la deuxième étape de la 27è édition du tour cycliste international du Togo. Le Burkinabè a gagné la plus longue manche de la compétition, soit 138 km entre Sodari et Kara. Il a devancé ses compatriotes, vainqueur de la première étape, Aziz Nikiema et Bikienga Salfo.

Décidément les Burkinabè ont été les grands vainqueurs de cette deuxième édition. Que ce soit les points chauds ou l'étape elle-même, ils se sont sorti grands gagnants.

La course trompeuse !

Et pourtant au départ, rien ne présageait cette victoire écrasante. Parti groupé après quelques kilomètres, le Nigérien Sani Issifou avait appuyé sur l'accélérateur en creusant un écart de 1'47" mais il a été vite rattrapé par le peloton de tête. En traversant la ville de Kanté après 60 km, les coureurs ont subi les effets de la route. La plupart ont connu des crevassions. Et après toute tentative a été annulée jusqu' à Niamtougou où un groupe composé des Ivoiriens, Burkinabè, des Belges et Français se sont détachés

Et au finish, ce sont les Etalons qui ont bien négocié la dernière ligne en plaçant les trois premiers sur le podium : « C'est le fruit de travail » a glissé le vainqueur du joueur.

Le maillot jaune n'a pas changé d'épaules. le vainqueur de la première étape, Aziz Niekiema conserve son maillot grâce à ses performances depuis le début du tournoi.

Si je décide de gagner toutes les étapes, je risque de tout perdre, il ne faut pas être gourmand mais plutôt travailler en équipe. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Avec la chaleur ce n'est pas facile, mais on a essayé de conserver le maillot jaune dès le début, au risque de nous épuiser vers la fin de l'étape. Les Belges ont réalisé plus de 20 km d'attaque, c'est en ce moment qu'on a décidé de faire échapper Harouna pour casser leur moral, et le résultat tout, le monde le connait » a indiqué Aziz Niekiema.

La course se poursuit ce jeudi avec la troisième étape

Les prix gagnés

Maillot leader de Togocel : Aziz Niekiema

Maillot du classement général au point de pils: Nikiema Aziz

Maillot Orabank du 1er togolais : Bafai Camille

Maillot de la plus grande remontée port autonome de Lomé : Ilboudo Harouna

Maillot du meilleur jeune de Canal+ Bamba Karamoko Rci

Maillot de la combativité de Dodo Cosmetics Issoufou Sani

Maillot du plus chanceux de GTA C2A iardt à Blaise Dotse

Maillot meilleur équipier togolais de Napoléon à Adams Éric

Maillot de l'élégance Eiffage Génie civil à Akpeko Bertrand

Écharpe mon savon meilleur jeune togolais à Nossilaki Gnim