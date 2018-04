Ile Maurice: Affaire Boskalis - Le DPP et Rotterdam en mode coordination

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa a été appelé devant la magistrate Wendy Rangan de la cour intermédiaire. Me Rashid Ahmine, assisté de Me Michel Ah Sen du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), a indiqué que ce dernier a été informé par celui des Pays-Bas qu'une date est en train d'être définie avec la cour de Rotterdam. Ce, afin d'écouter le témoin Jan Cornelis Haak.

"My office has been informed by Public Prosecutions Office in Netherlands that they are still coordinating with magistrate of the Rotterdam Court to find dates as suggested by defense", précise Me Ahmine.

Donc, ce sera le 3 mai que l'affaire sera appelée pour la forme où une date doit être communiquée pour écouter Jan Cornelis Haak.

Me Said Toorbuth, qui représente Siddick Chady, a quant à lui indiqué qu'il n'a pas encore reçu tous les documents que la poursuite compte produire en cour.