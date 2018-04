Ile Maurice: 50e anniversaire de l'Indépendance - La semaine indienne débute samedi

L'Indian Week démarre ce samedi 14 avril. Cette semaine culturelle s'étalera jusqu'au dimanche 22 avril, dans divers lieux à travers le pays. Elle est organisée par le haut-commissariat indien, en collaboration avec l'Indian Council for Cultural Relations et le ministère des Arts et de la culture.

«Cette Indian Week se tient dans le cadre des 50 ans de notre Indépendance», a expliqué le ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 12 avril à son ministère.

Plusieurs artistes de différentes régions de la Grande péninsule participeront à cet événement, dont Surendra Sharma (Hasya Kavi Sammelan), la chanteuse Kavita Paudwal de Bollywood, le Kathak Kendra Group, le Brij Lok kala manch, le Rajki Puran Nath Sapera du Rajasthan et le Bangra Group du Punjab.

«Outre les lieux tels que l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture (IGCIC), le Rabindranath Tagore Institute ou le Mahatma Gandhi Institute (MGI), nous avons voulu proposer ces activités dans les centres commerciaux, notamment à St Pierre, à Flacq et à Rose Belle, afin de toucher le plus de personnes possible», a souligné le ministre.

Pour sa part, le haut-commissaire indien, Abhay Takur, a fait ressortir que ce n'est que le début des événements. «Ces activités iront au-delà d'une semaine. Elles se tiendront tout au long de l'année.

Ainsi on aura l'International Day of Yoga le 24 juin au centre international de conférences Swami Vivekananda de Pailles et l'Indian Food and Handicraft Mela le 5 mai à l'IGCIC.» Il espère que le public viendra en nombre à ces activités. À noter qu'elles sont gratuites et ouvertes à tous.