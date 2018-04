Ile Maurice: Le National Economic and Social Council réactivé

Pravind Jugnauth a expliqué que sa présidence du NESC est due à l'importance qu'il donne au conseil pour trouver des solutions non seulement économiques mais surtout sociales et environnementales pour le pays. «Tous les partenaires sont présents, que ce soit les ministres, les syndicalistes ou la chambre de commerce, la société civile. Et ils vont pouvoir donner leur point de vue», a lancé le Premier ministre.

Sécurité alimentaire, sécurité routière, vieillissement de la population, environnement, pont entre Maurice et Rodrigues... tels sont les thèmes évoqués lors de la réunion du National Economic and Social Council (NESC). Elle s'est tenue ce jeudi 12 avril, sous la présidence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, au bâtiment du trésor

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.