Congo-Brazzaville: Coopération - La BAD ouvre son premier bureau de liaison à Brazzaville

En séjour à Brazzaville, le directeur régional de l'Onusida pour l'Afrique de l'ouest et du centre,… Plus »

En plus de l'économiste résident, le bureau de liaison sera aussi renforcé par un expert en gouvernance et un chargé de programmes. La rencontre avec l'autorité de tutelle, d'après Racine Kane, s'inscrit dans le cadre de renforcement et de l'élargissement de la coopération avec le Congo, dont le portefeuille est estimé à cent cinquante milliards de francs CFA.

Cette succursale permettra de renforcer l'efficacité dans l'exécution des opérations de la banque dans un délai réduit, a estimé le directeur général adjoint de la région Afrique centrale de la BAD, Racine Kane, qui conduisait la délégation. « L'économiste pays principal pourra apporter à tout moment son expertise pour l'analyse des politiques et la mise en œuvre des réformes, mais également va jouer son rôle de conseil auprès des autorités congolaises », a-t- il précisé au sortir d'une rencontre avec la ministre du Plan, Ingrid Ebouka-Babackas.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.